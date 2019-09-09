В Великобритании продадут жилье экс-полковника ГРУ

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери наконец продезинфицировали и приготовили к тому, чтобы выставить на продажу. Британские журналисты выяснили, что шпиону настоятельно порекомендовали не появляться там.

Как рассказало издание The Daily Mail, Скрипаль на данный момент находится в одном из секретных укрытий. Таким образом, авторы материала указали на то, что экс-полковник ГРУ жив.

Сам дом обеззараживали в течение 1,5 лет, но он требует теперь внутреннего обновления. При этом милостивые британцы дали Скрипалю возможность продать дом частному лицу или местным властям. При этом руководство графства Уилтшир еще летом говорили о том, что хотели бы выкупить жилье Скрипаля.

Однако соседи шпиона боятся того, что дом станет настоящей достопримечательностью, например, музеем, и испортит спокойную жизнь.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 8 марта 2018-го. В Лондоне заявили о том, что родственники отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок" в доме шпиона. В Британии голословно обвинили Россию в причастности к этому инциденту. Однако в Москве не раз отрицали подобные обвинения.