Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Пропавший на время из поля зрения журналистов Чарли Роули, который отравился якобы нервно-паралитическим веществом, произведенным в России, решил извлечь максимальную выгоду из случившегося.



Как стало известно, британец собирается отсудить у России ни много ни мало миллион фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей). Роули в очередной раз пожаловался, как тяжело ему живется после отравления и заявил, что жаждет справедливости. Об этом пишет The Mirror.

При этом адвокат приятеля погибшей якобы от яда Дон Стреджесс Патрик Магуаир отметил, что более всего его клиента тревожат даже не побочные эффекты от отравляющегося вещества, а "утаивание правды о том, что действительно произошло". Юрист заявил, что Роули намерен получить ответы.

Напомним, Роули нашел пузырек из-под духов, где якобы содержались остатки яда. Из-за него он и его подруга оказались в больнице. Женщина позже скончалась, а Роули удалось выжить. Ранее британец встретился в Лондоне с российским послом Александром Яковенко.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта 2018 года. Россию обвинили в отравлении бывшего сотрудника ГРУ, что привело к международному скандалу. Москва свою причастность к этому делу категорически отрицает.