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"Отравители" Скрипаля наследили в Черногории

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Существование секретного подразделения ГРУ держат в тайне даже от других агентов

Инцидент в Солсбери помог западным спецслужбам раскрыть масштабную подрывную деятельность Главного управления Генерального штаба РФ (бывш. ГРУ) в Европе. По данным газеты The New York Times, до 2018 г. службы безопасности разных стран подозревали Москву в причастности к различным негативным случаям, но не связывали их. Однако после расследования отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля стало ясно, что все это – дело рук одной организации.

Как пишет издание, в Европе орудует элитное подразделение под шифром 29155, штаб-квартира которого расположена в Москве на базе 161-го учебного спеццентра. Его агенты отравили Скрипаля, пытались организовать госпереворот в Черногории, покушались на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, дестабилизировали ситуацию в Молдавии и т.д.

Подразделение, дескать, настолько секретное, что о его существовании не знают даже агенты разведывательного управления других отделов. "Сотрудники разведки в четырех западных странах говорят, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, и предупреждают, что невозможно знать, когда и где будут действовать его боевики", – цитирует URA.RU.

Ранее в Германии пришли к выводу, что инцидент в Солсбери был задуман для усиления мировой антироссийской коалиции и что нечто подобное может произойти накануне запуска газопровода "Северный поток – 2".

Фоторепортаж
Мэй обвинила в покушении на Скрипалей российских разведчиков
Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police +1
Николай ВИКТОРОВ
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