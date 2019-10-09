"Отравители" экс-шпиона и "подстрекатели" беспорядков в центре Европы окопались в Измайлове

На востоке Москвы нашли место дислокации так взбудоражившего американские СМИ и западную разведку некоего элитного подразделения, которое создано якобы для "проведения скоординированной кампании по дестабилизации Европы". Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, фигурируемая в статьях воинская часть Главного разведывательного управления (ГРУ) номер 29155 является обычным учебным центром.

По данным издания, он расположен в районе Измайлово и с советских времен, а именно с 60-х годов прошлого века, занимается подготовкой военных разведчиков. Здесь на краткосрочных курсах будущие штирлицы отрабатывают навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других дисциплинах.

Отмечается, что такие курсы существуют и в других родах войск. Более того, подобные учебные центры имеют спецслужбы многих иностранных государств. Да, эти части засекречены, однако считать их "элитным подразделением по дестабилизации Европы" – большое преувеличение, заявил собеседник газеты.

Ранее сегодня New York Times сообщила, что дестабилизацией ситуации в Европе занимается секретное подразделение ГРУ, состоящее из сотрудников воинской части 29155. Им вменили саботаж, подрывную деятельность, попытки госпереворота в Черногории и много чего еще, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

В Кремле эту публикацию назвали "из разряда криминального чтива". С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет URA.RU.

