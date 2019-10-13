В тишине, наступившей в деле о покушении в Солсбери, прогремел информационный взрыв

Экс-шпионы рассказали широкой публике о реальном положении вещей.

Раскрытые в США в 2010 году Андрей Безруков и Елена Вавилова назвали заказчика отравления Сергея Скрипаля. Напомним, от якобы произведенного в России "Новичка" пострадала и дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия.

По словам россиян, работавших в Службе внешней разведки, с самого начала было ясно, что международный скандал с отравлением Скрипаля – грубо сработанный фейк с политической подоплекой. На это указывает поспешное выступление тогдашнего британского премьера Терезы Мэй, которая без каких-либо оснований обвинила Россию. То, что этот спектакль организован Лондоном, совершенно ясно. По словам Безрукова, британцам, которые находятся в неведении, куда вести страну сейчас, было нужно, "чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли". Об этом пишет издание Znak.com.

Как отметила Вавилова, настоящий бум со шпионскими скандалами вызван мировой напряженностью. Играет роль также и развитие СМИ, которые часто в погоне за сенсацией распространяют ложную информацию.

Напомним, Безрукова и Вавилову, после того как их раскрыли в Америке, обменяли на ряд сотрудников спецслужб, среди которых был и Сергей Скрипаль.

Ранее дотошные британцы выяснили, как живут "отравители" Скрипалей после секс-скандала.