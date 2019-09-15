США отыскали российского шпиона в правительстве Британии

Трампа призвали перестать делиться секретами с Лондоном

В США всерьез озаботились тем, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин может стать британским премьером. В американском аналитическом центре утверждают, что политик может передавать разведданные Вашингтона Москве.

В докладе призывают президента Дональда Трампа обратить на это внимание и перестать делиться секретной информацией с Лондоном, передает The Daily Telegraph.

Кроме того, политику советуют понизить членство Великобритании в НАТО. По словам составителя доклада профессора военного колледжа Вооружённых сил США Азима Ибрагима, некоторые советники Корбина выражали поддержку в адрес Путина.

Также политик, по мнению Вашингтона, странно отреагировал на инцидент в Солсбери. Корбин заявил, что разведданные по этому вопросу могут быть ненадёжными.