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Американский шпион служил прикрытием для ФБР

Американский шпион служил прикрытием для ФБР
Фото: pixabay.com
"Ценным агентом" спецслужбы могут оправдать слежку за кандидатом в президенты Трампом

Американские СМИ действуют в угоду ФБР, полагает журналист Кимберли Старссел. Речь идет о растиражированной истории о завербованном США россиянине, которого вывезли в 2017 году в Америку. 

"С самого начала сказок о сговоре Трампа с Россией наметилась тенденция: перед публикацией какого-либо доклада, который может опровергнуть утверждения на этот счет, силы, стоящие за расследованием ФБР, для оправдания своих действий организуют утечку информации с претензией на сенсационность. Это следует иметь в виду, когда читаешь новые безнадежные и очень безответственные публикации о якобы имевшемся "ценном" шпионе в России", – поясняет автор материала газеты The Wall Street Journal. 

По версии Старссел, поток разоблачений последовал в преддверии публикации доклада Минюста, где все ждут жареных фактов о том, были ли у ФБР основания для слежки за предвыборным штабом Трампа в 2016 году, и сведений о старте самого расследования. То есть спецслужбы, полагает колумнист издания, могут прикрыться американским шпионом: мол, операция проводилась совсем с другой целью, а выяснилось такое. 

Напомним, на днях появилась информация о том, что среди сотрудников администрации президента РФ был агент ЦРУ, которого два года назад якобы вывезли из страны. 

Ксения АНДРЕЕВА
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