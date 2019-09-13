Американский шпион служил прикрытием для ФБР

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Американские СМИ действуют в угоду ФБР, полагает журналист Кимберли Старссел. Речь идет о растиражированной истории о завербованном США россиянине, которого вывезли в 2017 году в Америку.
"С самого начала сказок о сговоре Трампа с Россией наметилась тенденция: перед публикацией какого-либо доклада, который может опровергнуть утверждения на этот счет, силы, стоящие за расследованием ФБР, для оправдания своих действий организуют утечку информации с претензией на сенсационность. Это следует иметь в виду, когда читаешь новые безнадежные и очень безответственные публикации о якобы имевшемся "ценном" шпионе в России", – поясняет автор материала газеты The Wall Street Journal.
Напомним, на днях появилась информация о том, что среди сотрудников администрации президента РФ был агент ЦРУ, которого два года назад якобы вывезли из страны.
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