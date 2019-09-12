Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва ищет пропавшего шпиона через Интерпол

Москва ищет пропавшего шпиона через Интерпол
Фото: pixabay.com
Россиянина будут выслеживать всем миром

После того, как в прессе появились сообщения о том, что бывший сотрудник администрации Кремля Олег Смоленков является агентом ЦРУ, Россия сделала запрос в Интерпол по поводу его нахождения в Соединенных Штатах. 

"Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США... В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов", - 

приводит ТАСС слова официального представителя МИД Марии Захаровой. 

Ранее сообщалось, что Олег Смоленков, подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами США,  5 лет работал главным советником в аппарате помощника президента России Юрия Ушакова. 

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о том, что подозреваемый в шпионаже россиянин имел доступ к данным спецслужб, напоминает НСН. При этом Песков добавил, что несколько лет назад Смоленков был уволен, а его пост не входил в перечень высших должностей, отмечает "Пятый канал".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Долгосрочный контракт: в Европе приняли решение по транзиту газа через Украину

Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"

Россия купит Украину по частям

В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей