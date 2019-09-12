Россиянина будут выслеживать всем миром

После того, как в прессе появились сообщения о том, что бывший сотрудник администрации Кремля Олег Смоленков является агентом ЦРУ, Россия сделала запрос в Интерпол по поводу его нахождения в Соединенных Штатах.

"Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США... В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов", -

приводит ТАСС слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

Ранее сообщалось, что Олег Смоленков, подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами США, 5 лет работал главным советником в аппарате помощника президента России Юрия Ушакова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о том, что подозреваемый в шпионаже россиянин имел доступ к данным спецслужб, напоминает НСН. При этом Песков добавил, что несколько лет назад Смоленков был уволен, а его пост не входил в перечень высших должностей, отмечает "Пятый канал".