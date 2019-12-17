Россиянин лоббировал интересы "Северного потока - 2"

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов. По данным издания, им является военный разведчик Главного управления Генштаба Евгений Суцкий.

Расследование немцы провели вместе с приснопамятным следоками из Bellingcat.

Отмечается, что в дипмиссии он занимал должность заместителя военного атташе. Как пишет таблоид, в задачу Суцкого входило якобы лоббирование строительства газопровода "Северный поток – 2", в том числе через вербовку немецких чиновников.

Издание публикует краткую биографию россиянина. Он родился в 1984 г. в городе Гуково Ростовской области, в 21 год переехал в Москву на учебу в горный университет. Приблизительно в 2008-ом Суцкий перешел в академию российской военной службы. В посольстве РФ в Берлине работал с 2017 года.

В прицел немецких спецслужб он попал в нынешнем июле. Как считают авторы расследования, Суцкий при помощи экс-кандидата от партии ХДС в бундестаг Салахдина Кобана наладил контакт с членом фракции ХДС/ХСС Иоахимом Пфайффером, который занимается экономическими вопросами. Однако тот отрицает свое знакомство с Суцким.

Напомним, о скандальной высылке двух наших дипломатов Берлин уведомил 4 декабря. Москва сразу же объявила об адекватном ответе. Тогда в СМИ данный шаг властей ФРГ связали с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019-го в Германии. В этом преступлении почему-то увидели руку Кремля.

Данную тему журналисты подняли на итоговом брифинге лидеров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. Президент РФ Владимир Путин посчитал некорректным подобные действия Берлина "на основе предварительных соображений", пишет РИА "Новости".

