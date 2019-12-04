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Министерство иностранных дел России ответило Германии на то, что двух сотрудников посольства объявили персонами нон-грата. Эти действия Берлина Москва рассматривает, как недружественные и безосновательные.
Как пишет ТАСС, Россия примет ответные меры на то, что Германия выслала двух сотрудников посольства.
"Политизированный подход к вопросам следствия недопустим", – заявили в ведомстве.
Ранее МИД ФРГ сообщило, что страна высылает двух дипломатов из-за убийства гражданина Грузии в Германии. Берлин подозревает, что к преступлению причастна Москва. Ведомство пригрозило принять новые меры, если Россия не будет содействовать расследованию.
Также стало известно, что немцы могут ввести санкции в связи с этой ситуацией.
Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили в августе 2019-го в Германии.
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