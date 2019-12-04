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Москва жестко ударит по Берлину из-за высылки дипломатов РФ

Москва жестко ударит по Берлину из-за высылки дипломатов РФ
Фото: www.globallookpress.com
В МИД страны отметили, что политизировать следствие, недопустимо

Министерство иностранных дел России ответило Германии на то, что двух сотрудников посольства объявили персонами нон-грата. Эти действия Берлина Москва рассматривает, как недружественные и безосновательные.

Как пишет ТАСС, Россия примет ответные меры на то, что Германия выслала двух сотрудников посольства. 

"Политизированный подход к вопросам следствия недопустим", – заявили в ведомстве. 

Ранее МИД ФРГ сообщило, что страна высылает двух дипломатов из-за убийства гражданина Грузии в Германии. Берлин подозревает, что к преступлению причастна Москва. Ведомство пригрозило принять новые меры, если Россия не будет содействовать расследованию.

Также стало известно, что немцы могут ввести санкции в связи с этой ситуацией.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили в августе 2019-го в Германии.

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Гость
Что может сделать Московия- паРаша?! Газ перекрыть? Нефть? С голоду шариковы подохнут, даже на Боярышник с Незамерзайкой денег не останется, а это для быдломассы- смысл жизни! Так, потявкают для "внутреннего потребления и весь "жесткий ответ"! Они же ничтожества на самом деле, просто возомнили себя непойми кем. Забыли, как после развала СССР на коленях перед Западом ползали- подачку просили? Так Запад может и повторить, если что! ;)
Кастрюля , не демонстрируй свою тупость , она и так очевидна , закрой ее крышкой !
Гость
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Как говорят нет дыма без огня...
Гость
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Гость
Что может сделать Московия- паРаша?! Газ перекрыть? Нефть? С голоду шариковы подохнут, даже на Боярышник с Незамерзайкой денег не останется, а это для быдломассы- смысл жизни! Так, потявкают для "внутреннего потребления и весь "жесткий ответ"! Они же ничтожества на самом деле, просто возомнили себя непойми кем. Забыли, как после развала СССР на коленях перед Западом ползали- подачку просили? Так Запад может и повторить, если что! ;)
Хоть пишешь и по русски но чувствуется собачья мова, пустобрех ты <цензура>.
Гость
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Потомки фюрера поднимают голову, пора готовить флаг на "купол рехстага".
Гость
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ebil eba….@
Гость
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Что может сделать Московия- паРаша?! Газ перекрыть? Нефть? С голоду шариковы подохнут, даже на Боярышник с Незамерзайкой денег не останется, а это для быдломассы- смысл жизни! Так, потявкают для "внутреннего потребления и весь "жесткий ответ"! Они же ничтожества на самом деле, просто возомнили себя непойми кем. Забыли, как после развала СССР на коленях перед Западом ползали- подачку просили? Так Запад может и повторить, если что! ;)
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