В МИД страны отметили, что политизировать следствие, недопустимо

Министерство иностранных дел России ответило Германии на то, что двух сотрудников посольства объявили персонами нон-грата. Эти действия Берлина Москва рассматривает, как недружественные и безосновательные.

Как пишет ТАСС, Россия примет ответные меры на то, что Германия выслала двух сотрудников посольства.

"Политизированный подход к вопросам следствия недопустим", – заявили в ведомстве.

Ранее МИД ФРГ сообщило, что страна высылает двух дипломатов из-за убийства гражданина Грузии в Германии. Берлин подозревает, что к преступлению причастна Москва. Ведомство пригрозило принять новые меры, если Россия не будет содействовать расследованию.

Также стало известно, что немцы могут ввести санкции в связи с этой ситуацией.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили в августе 2019-го в Германии.