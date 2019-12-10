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Внешнеполитического эксперта СДПГ Нильса Шмидта шокировал комментарий Владимира Путина по поводу убийства в Берлине этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Ранее российский президент заявил, что жесткий, кровавый человек, который был одним из организаторов взрывов в московском метро.
На страницах Die Welt Шмидт написал, что его шокирует такой выбор слов. Как отмечает "Царьград", преступления, в которых обвиняют Хангошвили, немца почему-то не удивляют.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем