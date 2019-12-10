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Немцев шокировали подробности убийства грузинского преступника в Берлине

Дело Хангошвили получило неоднозначную оценку

Внешнеполитического эксперта СДПГ Нильса Шмидта шокировал комментарий Владимира Путина по поводу убийства в Берлине этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Ранее российский президент заявил, что жесткий, кровавый человек, который был одним из организаторов взрывов в московском метро.

На страницах Die Welt Шмидт написал, что его шокирует такой выбор слов. Как отмечает "Царьград", преступления, в которых обвиняют Хангошвили, немца почему-то не удивляют.

Александр ИЛЬИН

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