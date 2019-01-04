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Германия откажется от дружеских связей с Россией

Фото: www.globallookpress.com
В Берлине утверждают, что внешняя политика Кремля станет причиной конца отношений между странами

Уполномоченный немецкого правительства по связям с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином будут только ухудшаться.

Причиной этому, по его мнению, является то, что Кремль якобы ведет непредсказуемую внешнюю политику.

"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением", – цитирует Визе Pfälzische Merkur.

Он подчеркнул, что Москва виновата в отравлении Скрипалей в Солсбери, а также в новой гонке вооружений, которая началась из-за возможного расторжения ДРСМД. При этом Дирк Визе уверен, что Россия может добиться отмены санкций при одном условии.

"Мы всегда четко давали понять: если в реализации Минских соглашений будет достигнут прогресс, то можно будет задуматься над смягчением санкций. Перманентного перемирия, однако, до сих пор нет", – отметил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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