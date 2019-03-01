Британцы на взводе: россияне едут в Солсбери искать живых Скрипалей

Наши соотечественники неожиданно ринулись на Туманный Альбион в надежде выйти на след бывшего разведчика. Английский городок этому не рад

Пока Москва добивается от Лондона хоть какой бы то ни было информации о местоположении шпиона-перебежчика Сергей Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, Солсбери переживает бум интереса со стороны российских туристов. Они очень хотят наведаться в английское захолустье ради экскурсии "по следам Скрипалей". Повышенный спрос на такой досуг сильно обеспокоил местные власти – это ж, как говорится, не спроста.



Ответственный за туристическую сферу Солсбери Стив Шарп рассказал, что россиянам и еще почему-то китайцам очень хочется пройтись по местам, в которых Скрипали успели побывать в день своего отравления.

"Есть спрос на посещение мест, связанных со Скрипалем: знаете, где была скамейка, на которой их нашли, где они ели и так далее",

- сказал Шарп в беседе с РИА "Новости".





Не пугает наших сограждан и тот факт, что в этих самых местах был обнаружен смертельный яд "Новичок". Впрочем, наверно британские специалисты по химоружию постарались полностью зачистить их от скверны, и шанс постичь судьбу Дона Стерджеса теперь нулевой.

Однако власти Солсбери почему-то не горят желанием сделать свой город своего рода меккой для любителей политико-шпионских триллеров. Тайна отравления Скрипалей вполне могла бы стать такой же привлекательной приманкой для туристов, как, например, перевал Дятлова. Обе истории роднит множество версий произошедшего и окружающих слухов. Тем не менее, "это не то, что может помочь городу", считает Шарп.

"Это не те вещи, которые мы хотели бы увековечивать", - заявил он, добавив, что работники туризма хотят вернуть городу прежнюю репутацию, передает РИА ФАН.

Такая позиция выглядит особенно странной на фоне резкого падения туристического потока в городе. Шарп привел поразительные цифры: только за прошлый год Солсбери потерял миллион туристов. Это почти треть потока за прошлые годы, передает РИА "Новости". На спасение отрасли из казны готовы выделить миллионы фунтов стерлингов, отмечает телеканал "Царьград".

"Это довольно серьезный удар для города", – признал Шарп.

Так и подмывает спросить товарища Шарпа: а чего им бояться? Какая такая репутация была у Солсбери до скандала со Скрипалями? Была ли она вообще? Про этот тихий городок вообще мало кто знал, это же не Венеция или Париж со своими туристическими достопримечательностями. Не считать же таковой "знаменитый" шпиль Солсберийского собора, о котором говорили Александр Петров и Руслан Боширов (цель их поездки тоже вызывает вопросы, однако скорее личного характера).





Не исключено, что британцы опасаются, что под видом туристов к ним проникнут российские ГРУ-шники с целью найти Сергея Скрипали, но не чтобы убить, а чтобы наконец показать его живым, а заодно и вывести всю ложь Лондона на чистую воду. Помнится, сам Скрипаль, после того как пришел в себя в больнице, заявил о непричастности Москвы к произошедшему. Более того, его политические взгляды оказались прямо противоположны Западу. И британцам пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить его перейти на их сторону. Сам Скрипаль, если он, конечно, еще жив, понимает, что в любой момент может перестать быть полезен Лондону. И в этом случае концы в воду – самый логичный сценарий. А вот если вдруг его успеют найти живым, кто знает, что расскажет экс-разведчик. Возможно, его откровения пустят под хвост все старания Британии по объединению Запада против России.





Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года. С тех пор в публичном пространстве появилась только Юлия, и только один раз. В МИД РФ неоднократно заявляли, что Скрипали, скорее всего, мертвы, передает "ФедералПресс".