Причина высылки неугодных послов россиянам очевидна

В Берлине на высшем уровне прокомментировали гонение российских дипломатов и назвали причину произошедшего. Неприятный инцидент, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, стал результатом российского неповиновения.

"Мы приняли эти меры потому, что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства", – цитирует канцлера ТАСС.

Фрау Меркель подчеркнула, что высылка сотрудников российской дипмиссии станет темой, которую обсудят в кулуарах саммита "нормандской четверки". Глава немецкого парламента поговорит о случившемся с президентом России Владимиром Путиным в начале следующей недели.

Напомним, встреча в "Нормандском формате" пройдет в ближайший понедельник, 9 декабря. Именно на нее россияне возложили все надежды.

"Подождем 9 декабря и итогов переговоров. Возможно санкций еще удастся избежать и вернуть российско-германские отношения в норму. Иначе это конец", – отреагировал на новость читатель RT (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



"Странным способом бабка набивается на свиданку", – парировал другой.

"Тут же все ясно как божий день, предательски торчат уши американских спецслужб. Короче бабуся тоже наверняка все понимает, потому и хочет поговорить как ей быть", – предположил третий.

"Чето перекосило арийку...Паркинсон уже в спину дышит?", – иронично отметить еще один комментатор.

Дипломатический скандал завязался сегодня, 4 декабря, из-за убийства в Германии гражданина Грузии. В ФРГ заявили о наличии доказательств причастности к ЧП госорганов РФ. По этой причине Берлин объявил двоих россиян персонами нон-грата. В Москве заявили, что Берлину данная выходка не пройдет даром.