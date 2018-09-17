Журналистов впечатлило видео стрельб советской РСЗО

Зарубежные издания не на шутку испугались стрельб старой советской реактивной системы залпового огня "Ураган". Они увидели боевую машину в действии во время учений "Восток-2018", и от этого зрелища у них, по их же признанию, "кровь стынет в жилах".



"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", – говорится в материале британского таблоида The Sun.

Естественно, журналистов на месте событий не было, поэтому они пересказали читателям видеокадры с забайкальского полигона "Цугол", которые распространило Министерство обороны РФ. На "ужасающей" видеозаписи "20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами" со скоростью 2 раза в секунду, отметило издание.

"Ураган" снабжен пусковой установкой с 16 направляющими, которая вращается на 240 градусов, стреляет фугасными, термобарическими, зажигательными, химическими и кассетными боеприпасами. Каждая ракета калибра 220 мм может разбросать 312 противопехотных мин. Система залпового огня способна поражать цели противника на расстоянии от 10 до 35 километров.

Наряду с системой "Ураган", которая отличается надежностью и простотой в обслуживании, во время учений было представлено огромное количество другой военной техники, подчеркнули британские репортеры, и от этого всего им также стало не по себе. На вооружении российской армии стоят более современные РСЗО. Они бы произвели на западных наблюдателей еще более сильное впечатление.

РСЗО 9К57 "Ураган" была принята на вооружение в далеком 1975 году. Боевая и транспортная машина базируются на доработанных шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Система предназначена для поражения различных целей: открытой и укрытой живой силы; небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот; артиллерийских подразделений; тактических ракет; зенитных комплексов; вертолетов на стоянках; командных пунктов; узлов связи; объектов военно-промышленной структуры и так далее.

"Ураганы" стоят на вооружении армий России, республик бывшего СССР и некоторых африканских и азиатских стран. РСЗО широко применялись в ходе боевых действий в Афганистане, во время первой и второй чеченских войн, во время конфликтов в Южной Осетии и на востоке Украины, а также в ходе гражданской войны в Сирии.

Крупнейшие за последние 40 лет международные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающей акватории Тихого океана. В маневрах принимают участие почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. В учениях задействовано более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.