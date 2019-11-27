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Турция заступилась за Россию в НАТО

Турция заступилась за Россию в НАТО
Фото: www.globallookpress.com
Анкара отказывалась признавать Москву агрессором в Европе

Турки не подписали план защиты Прибалтики и Польши от "российской агрессии", хотя в НАТО требовали этого от страны-участника альянса. Как сообщает Reuters, в Анкаре запретили своему представителю подписывать соответствующий план.

По данным агентства, это связано, в первую очередь, с тем, что НАТО официально не признает террористами курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Однако, на самом деле, причина может быть намного глубже, так как между Турцией и главной страной альянса США давно "пробежала тень". И одной из главных причин конфронтации стала покупка Анкарой российских комплексов С-400 и отказ от американских истребителей F-35, хотя Турция уже являлась полноправным участником программы.

По мнению источников Reuters, блокируя одобрение плана, турки берут в заложники восточноевропейцев, пока не получат уступки. Возможно, Анкара еще надеется заполучить F-35, хотя в Вашингтоне ощутимо дали понять, что это невозможно.

Некоторые западные эксперты и вовсе считают, что альянс постепенно теряет Анкару. Эрдоган понимает, что НАТО превращается в "игру одного актера", особенно на фоне скептических высказываний об альянсе Трампа и главы Франции Макрона, который заявил о "смерти мозга" НАТО из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками.

Александр ИЛЬИН

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