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Трамп посадит НАТО на голодный паек

Трамп посадит НАТО на голодный паек
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Сэкономленные деньги Америка направит на Украину

Белый дом принял решение сократить взнос США в бюджет НАТО. Сейчас почти четверть расходов (22%) на содержание штаб-квартиры альянса и совместные военные операции несут Соединенные Штаты. Теперь эта доля сократится до 16%. Недостающие средства придется восполнять остальным странам-участницам.

По данным CNN, о сокращении расходов США союзники узнали недавно, и им ничего не оставалось другого, как согласиться с новой формулой распределения затрат НАТО:

"Такое решение отражает приверженность союзников альянсу, а также более справедливое распределение финансового бремени", - пояснил источник в НАТО.

При этом сэкономленные деньги Минобороны США направит на другие проекты: финансирование американских военных операций, защиту своих европейских союзников, программы по Грузии и Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз возмущался, что США тратят слишком много денег на НАТО. По его словам, Вашингтона перечисляет 4% ВВП, тогда как следующий в рейтинге по величине взноса Берлин – всего 1%. Германия признала, что дает на коллективную оборону меньше положенных по уставу НАТО 2% ВВП и пообещала увеличить выплаты до этого уровня к 2031 году.

Николай ВИКТОРОВ

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