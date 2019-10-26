Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что усиление сил НАТО у границ Калининграда делает этот регион уязвимым.
По его словам, область отрезана от большой земли, что увеличивает время реакции России на вторжение врагов.
"Этот российский эксклав довольно уязвим, поскольку отрезан от большой земли. На этом направлении у НАТО серьезное преимущество как в ударных, так и разведывательных системах",
– цитирует Козюлина "Известия".
Он добавил, что Москва, модернизируя и усиливая войска в Калининграде, пытается уравновесить силы с НАТО.
Ранее командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.
Американскому политику неинтересны проблемы Незалежной
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"