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Названа уязвимость Калининграда

У НАТО преимущество: названа уязвимость Калининграда
Фото: www.globallookpress.com
Регион слишком удален от России

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что усиление сил НАТО у границ Калининграда делает этот регион уязвимым.

По его словам, область отрезана от большой земли, что увеличивает время реакции России на вторжение врагов.

"Этот российский эксклав довольно уязвим, поскольку отрезан от большой земли. На этом направлении у НАТО серьезное преимущество как в ударных, так и разведывательных системах",

цитирует Козюлина "Известия".

Он добавил, что Москва, модернизируя и усиливая войска в Калининграде, пытается уравновесить силы с НАТО.

Ранее командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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