Счет на минуты: НАТО готовится к войне с Россией

Пока военные РФ имеют преимущество на границе

НАТО порекомендовали еще больше укрепить оборону на границах с Россией. Об этом говорится в докладе шведского Института оборонных исследований, который заказало Министерство обороны страны. Ранее шведы перебазировали свой командный пункт ВМС в подземный бункер времен холодной войны.

Авторы доклада уверяют, что на развертывание войск в Прибалтике и Польше у альянса уйдет в среднем 7-8 недель, в то время как Россия это сделает за 1-2 недели. НАТО придется перебрасывать бронетанковую бригаду в Польшу из США, так как существующих сил не хватит.

Недавно проведенная операция "Атлантическая решимость", в рамках которой к границам России были переброшены сотни военнослужащих альянса, повысила боеготовность НАТО, но недостаточно. Российские военные все равно имеют преимущество. На Западе уже решили провести аналогичную операцию в будущем году, а также учения "Защитник Европы – 2020".

Шведы с тревогой обращают внимание на события 2014 года и с сожалением говорят о том, что после окончания холодной войны альянс сильно сократил численность военных рядом с российской границей, и теперь необходимо наверстывать упущенное.