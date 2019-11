НАТО оставит российскую авиацию без шансов

НАТО инвестирует $1 млрд в модернизацию самолетов ДРЛО, по которым альянс и так практически всухую выигрывает у ВКС России. Об этом пишет Defense News.

Как подчеркнул в Брюсселе секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ближайшее время будет подписан соответствующий контракт, и он коснется всего флота самолетов ДРЛО.

Позже официальный представитель НАТО Оана Лунгеску написала на своей странице в Twitter, что таким образом альянс инвестирует в высокие технологии. Также она напомнила, что скоро военные получат первый из пяти дополнительных разведывательных беспилотников Global Hawk, которые будут базироваться в Сицилии.

Secretary General @jensstoltenberg confirms 1 billion USD contract to modernise #AWACS surveillance fleet. ✈️ Adds that #NATO will also soon receive 1st of 5 Global Hawk surveillance drones in Sicily. This reflects how NATO is investing in high-tech capabilities. pic.twitter.com/aLZwYP9xhc