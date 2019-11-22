НАТО оставит российскую авиацию без шансов

Альянс инвестирует миллиард в самолеты ДРЛО, которых катастрофически не хватает России

НАТО инвестирует $1 млрд в модернизацию самолетов ДРЛО, по которым альянс и так практически всухую выигрывает у ВКС России. Об этом пишет Defense News.

Как подчеркнул в Брюсселе секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ближайшее время будет подписан соответствующий контракт, и он коснется всего флота самолетов ДРЛО.

Позже официальный представитель НАТО Оана Лунгеску написала на своей странице в Twitter, что таким образом альянс инвестирует в высокие технологии. Также она напомнила, что скоро военные получат первый из пяти дополнительных разведывательных беспилотников Global Hawk, которые будут базироваться в Сицилии.

Secretary General @jensstoltenberg confirms 1 billion USD contract to modernise #AWACS surveillance fleet. ✈️ Adds that #NATO will also soon receive 1st of 5 Global Hawk surveillance drones in Sicily. This reflects how NATO is investing in high-tech capabilities. pic.twitter.com/aLZwYP9xhc — Oana Lungescu (@NATOpress) 20 ноября 2019 г.

Разумеется, они будут совершать полеты вблизи российских границ, а также на Ближнем Востоке, если понадобится.

В настоящее время самолеты ДРЛО НАТО – это "Боинги" производства 1980-х годов. Они будут оставаться в строю до 2035 года, однако за то время их будут неоднократно модернизировать. Самолеты применялись для поддержки операции коалиции в Сирии. Также их держали наготове после событий в Крыму. Как известно, самолеты ДРЛО обеспечивают наведение истребителям и бомбардировщиков, и масштабная операция ВВС без них практически невозможна, как и без заправщиков.

У России сейчас 14 самолетов ДРЛО А-50 в строю плюс 5 модернизированных и еще восемь А-50 на хранении. А-100 "Премьер" пока на испытаниях, хотя планировалось начать поставки в ВВС еще в 2016 году. Для сравнения, у главной страны НАТО США – более 60.

