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США готовят наступление на Россию из Литвы

США готовят наступление на Россию из Литвы
Фото: flickr.com/The U.S. Army
Американцы ударят по "югославскому сценарию"

Американские войска вместе с коллегами по НАТО отработают наступление на Россию с территории Литвы. Как пишет военный блог Warrior Maven, 82-я воздушно-десантная дивизия США высадится на территории "врага" и проведет пять наступательных операций в трех союзных странах. Кроме Литвы, американцы высадятся в Грузии и Польше. По мнению американского командования, именно эти страны Россия может захватить в первую очередь. 

Ранее директор по связям с общественностью армии США в Европе полковник Джо Скрока заявил на симпозиуме Ассоциации армии США, что десантники отработают захват аэродромов, чтобы затем их могли использовать союзники. Нечто подобное "провернули" российские десантники в 1999 году, когда установили контроль над Международным аэродромом Приштины. Правда, тогда все было по-настоящему.

"Наступление на Россию" пройдет в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО Defender, в которых примут участие 20 тыс. военных США и 17 тыс. союзников.

Фото: flickr.com/U.S. Army EuropeПо данным MV, в Европу отправят даже нацгвардейцев, а также резервные подразделения. На учениях военные задействуют морские порты, сформируют конвои, отрепетируют захват стратегических наземных объектов. Будет активно использоваться авиация.

Фактически это означает репетицию войны с Россий в Европе. Ранее западные эксперты критиковали НАТО за то, что альянс не готов к быстрому развертыванию сил в случае войны с Россией, и теперь, судя  по всему, Пентагон будет исправлять это положение. Активная фаза учений запланирована на апрель-май 2020 года.

Александр ИЛЬИН

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Хватить нести всякую чушь, эксперт Вы наш. Летчик, подводник, танкист. Вы сими то в армии служили?
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