НАТО проверила "Искандеры"

Западу известно каждое движение военных РФ в Калининграде

Пентагон проверяет дислокацию "Искандеров" и С-400 в Калининградской области. Американские разведывательный самолет RC-135V около двух часов кружил у российских границ. Об этом говорят данные сервиса PlaneRadar.

Сообщается, что самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл, затем пролетел международные воды Балтики и максимально приблизился к Балтийску и Калининграду. Также самолет был замечен у границ Белоруссии, которая начала получать российские Су-30СМ.

12:00 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США

🇺🇸(OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, позывной #BALSA49, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 , осуществляет разведывательный полёт около границы Калининградской области🇷🇺 и Белоруссии🇧🇾. pic.twitter.com/HXckvZ6LgB — PlaneRadar (@ua4wiy_) 25 ноября 2019 г.

Как уже было сказано выше, больше всего командование НАТО беспокоят ОТРК "Искандер" в Калининградской области, которые простреливают пол-Европы. Накануне российские военные сообщили о полном перевооружении с "Точка-У" на "Искандеры".



Самолет RC-135V известен со времен холодной войны. Долгое время разведчик наблюдал за советскими системами ПВО, а также отслеживал запуски советских межконтинентальных ракет.