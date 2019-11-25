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НАТО проверила "Искандеры"

НАТО проверила "Искандеры"
Фото: mil.ru
Западу известно каждое движение военных РФ в Калининграде

Пентагон проверяет дислокацию "Искандеров" и С-400 в Калининградской области. Американские разведывательный самолет RC-135V около двух часов кружил у российских границ. Об этом говорят данные сервиса PlaneRadar.

Сообщается, что самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл, затем пролетел международные воды Балтики и максимально приблизился к Балтийску и Калининграду. Также самолет был замечен у границ Белоруссии, которая начала получать российские Су-30СМ.


Как уже было сказано выше, больше всего командование НАТО беспокоят ОТРК "Искандер" в Калининградской области, которые простреливают пол-Европы. Накануне российские военные сообщили о полном перевооружении с "Точка-У" на "Искандеры".

Самолет RC-135V известен со времен холодной войны. Долгое время разведчик наблюдал за советскими системами ПВО, а также отслеживал запуски советских межконтинентальных ракет.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

вова путин
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Путь Цивилизации и Справедливости идут в ногу от Берлинской стены к Владивостоку, уничтожая на своём пути коммунистическую заразу. Сейчас мы заклятые имперцы остановили его на Донбассе и в Крыму! Но не надо расстраиваться. В 2023 состоится торжественный вывод рос. войск с Украины как в 1989 с Афганистана, а в 2025 развал России на мелкие государства, как СССР в 1991. Для этого и не надо к гадалке ходить, а надо подсчитать дни после даты Олимпиады 80 и добавить их к дате Олимпиады 2014 года и получается 2023 и 2025 года. И даже думать не надо все подлости наши российские вернутся обратно к нам в Россию в 2025, потому как в психологии нашей российской заложен код самоуничтожения нашей страны России. Так, что наша империя зла доживает свои последние года. Ей ещё немного осталось.
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