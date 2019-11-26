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Пентагон готовит удар по Крыму из Болгарии

Пентагон готовит удар по Крыму из Болгарии
Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page
США подбираются к Черному морю

США и Болгария разрабатывают "дорожную карту" для противостояния агрессии в Черноморском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, которое опубликовано на сайте Госдепа.

В нем говорится, что страны будут вместе противостоять морским, гибридным и киберугрозам в Черном море. При этом "дорожная карта" должна обеспечить доступ Болгарии к оборонным технологиям США, а совместные учения будут проводиться намного чаще.

Кроме того, в Варне будет создан координационный центр, задачей которого будет увеличение присутствия НАТО.

В США не скрывают, кому они собираются противостоять в Черноморском регионе – конечно, России. Фактически новые договоренности означают, что с случае конфликта Болгария будет использована как плацдарм для атаки Крыма. С юга – тоже страна НАТО Турция. Кроме того, американские корабли могут использовать грузинские Поти и Батуми.

Ранее министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявлял, что военно-морской базы НАТО в Болгарии не будет. Однако для ее создания уже сделано много, а "дорожная карта" сильно упростит этот процесс. В заявлении называется 2024 год. Вероятно, почва для полноценной базы будет подготовлена именно к этому времени.

Александр ИЛЬИН

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