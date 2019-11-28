Франция отказала России в договоре по ракетам

Макрон не против американских боеголовок в Европе

Франция не приняла предложение России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ее трансляция велась в Twitter Елисейского дворца.

"Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений", – цитирует Макрона РИА "Новости".

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо из Елисейского дворца в Кремль сообщила, что Франция готова к переговорам по поводу предложения Владимира Путина моратории.

После того как Россия и США вышли из ДРСМД, появился риск, что эти ракеты вновь окажутся в Европе, как это было во времена холодной войны.

Как считает преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин, Европа помнит события конца 70-х годов прошлого века, когда на ее территории размещались американские "Першинги". А со стороны СССР на них были нацелены "Пионеры".

"Она (Европа – прим. ред.) не хочет повторения тех событий. К тому же Макрон очень неоднозначно относится к Североатлантическому альянсу", – заявил Тарусин в интервью РИА "ФАН".