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Представитель Белого дома заявил 29 ноября, что на предстоящем саммите НАТО в Лондоне президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставят на вид, что использование российского вооружения недопустимо для члена военного альянса.
"Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400", –
приводит РИА "Новости" слова представителя американской администрации.
Он подчеркнул, что использование российского оружия несовместимо с обязанностями Анкары как члена НАТО. Встреча лидеров Североатлантического альянса состоится в столице Великобритании 3-4 декабря, при этом отдельной встречи Трампа и Эрдогана не будет.
Покупка Турцией комплексов С-400 и отказ от американских истребителей F-35 стали причиной конфронтации между Вашингтоном и Анкарой.
Ряд западных экспертов пришел к выводу, что НАТО может потерять Турцию.
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