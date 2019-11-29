Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Трамп отвернулся от Эрдогана из-за российских С-400

Трамп отвернулся от Эрдогана из-за российских С-400
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Решение Анкары разгневало Брюссель и Вашингтон

Представитель Белого дома заявил 29 ноября, что на предстоящем саммите НАТО в Лондоне президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставят на вид, что использование российского вооружения недопустимо для члена военного альянса.

"Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400", –

приводит РИА "Новости" слова представителя американской администрации.

Он подчеркнул, что использование российского оружия несовместимо с обязанностями Анкары как члена НАТО. Встреча лидеров Североатлантического альянса состоится в столице Великобритании 3-4 декабря, при этом отдельной встречи Трампа и Эрдогана не будет.

Покупка Турцией комплексов С-400 и отказ от американских истребителей F-35 стали причиной конфронтации между Вашингтоном и Анкарой. Ряд западных экспертов пришел к выводу, что НАТО может потерять Турцию.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей