Решение Анкары разгневало Брюссель и Вашингтон

Представитель Белого дома заявил 29 ноября, что на предстоящем саммите НАТО в Лондоне президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставят на вид, что использование российского вооружения недопустимо для члена военного альянса.

"Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400", –

приводит РИА "Новости" слова представителя американской администрации.

Он подчеркнул, что использование российского оружия несовместимо с обязанностями Анкары как члена НАТО. Встреча лидеров Североатлантического альянса состоится в столице Великобритании 3-4 декабря, при этом отдельной встречи Трампа и Эрдогана не будет.

Покупка Турцией комплексов С-400 и отказ от американских истребителей F-35 стали причиной конфронтации между Вашингтоном и Анкарой. Ряд западных экспертов пришел к выводу, что НАТО может потерять Турцию.

