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Испытания российских С-400 в Турции разгневали США

Испытания российских С-400 в Турции разгневали США
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон обвинил Анкару в неуважении к президенту Трампу

Сенатор Крис ван Холлен заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган пересек "красную черту", начав испытания российских систем противовоздушной обороны С-400. 

На своей страничке в Twitter американский политик подчеркнул, что Эрдоган проявил неуважение к Дональду Трампу, Соединенным Штатам и НАТО. Ван Холлен также напомнил, что закон предписывает президенту Трампу ввести санкции против Турции. В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео, по мнению сенатора, должен выразить протест Анкаре против нарушений "зоны безопасности" и нападения на курдов". 

Ранее Bloomberg заявило, что 25 и 26 ноября в Турции будут проведены испытания радаров российских систем ПВО С-400. Проверять работу будут с помощью боевых самолетов турецких ВВС.

Валентина МАЙОРОВА

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