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НАТО пострадает из-за покупки российских С-400 Турцией

НАТО пострадает из-за покупки российских С-400 Турцией
Фото: www.globallookpress.com
Российское оружие угрожает единству Североатлантического альянса

НАТО должна ответить на покупку Турцией российских ракетных комплексов С-400. Об этом заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.

"Мы считаем, что размещение российского оружия на турецкой земле угрожает единству НАТО",

рассказал он РИА Новостям. Депутат добавил, что необходимо найти другой способ защитить территорию Турции от ракет. Возможно, по его словам, этим способом является размещение американских противоракетных систем в стране.

Поставки новейших российских систем С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, однако Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может быть членом НАТО и одновременно закупать у Москвы зенитно-ракетные системы С-400.

Карина СИРАЗОВА

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