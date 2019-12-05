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НАТО должна ответить на покупку Турцией российских ракетных комплексов С-400. Об этом заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.
"Мы считаем, что размещение российского оружия на турецкой земле угрожает единству НАТО",
– рассказал он РИА Новостям. Депутат добавил, что необходимо найти другой способ защитить территорию Турции от ракет. Возможно, по его словам, этим способом является размещение американских противоракетных систем в стране.
Поставки новейших российских систем С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, однако Анкара отказалась идти на уступки.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может быть членом НАТО и одновременно закупать у Москвы зенитно-ракетные системы С-400.
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