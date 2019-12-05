Российское оружие угрожает единству Североатлантического альянса

НАТО должна ответить на покупку Турцией российских ракетных комплексов С-400. Об этом заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.



"Мы считаем, что размещение российского оружия на турецкой земле угрожает единству НАТО",

– рассказал он РИА Новостям. Депутат добавил, что необходимо найти другой способ защитить территорию Турции от ракет. Возможно, по его словам, этим способом является размещение американских противоракетных систем в стране.

Поставки новейших российских систем С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, однако Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может быть членом НАТО и одновременно закупать у Москвы зенитно-ракетные системы С-400.