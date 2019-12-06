Дания готовится к войне с Россией

Расходы на военные арктические программы скандинавов вырастут втрое

Из-за увеличения количества российских баз на Севере, а также возросшей активности подлодок ВМФ РФ, Дания втрое увеличит расходы на военные программы в Арктике.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по итогам юбилейного саммита НАТО. По данным ArcticToday, политик уже ознакомила с программой Трампа в кулуарах встречи.

В итоге военные расходы Дании за три года увеличатся на 1,5 млрд датских крон ($220 млн) и составят 28,5 млрд датских крон.

Деньги предназначены именно для наращивания оборонительных возможностей Дании в Арктике. В частности, скандинавы увеличат патрули над Гренландией, где уже якобы высаживались российские спецназовцы.

В Копенгагене полагают, что из-за изменения климата арктический регион приобрел более важное значение, чем раньше. Как считает академик Королевского датского военного колледжа Джон Рахбек-Клемменсен, темпы освоения арктической зоны Россией не оставляют Дании выбора, как только согласиться с Вашингтоном и готовиться к защите Гренландии военными средствами. Ранее министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен предлагал разместить на острове истребители, пока этого не сделала Москва.

Интересно, что о своих притязаниях на Гренландию Россия никогда не заявляла, а вот Трамп делал датчанам любопытное предложение – продать остров, которое они, впрочем, не восприняли всерьез.