Дания готовится к войне с Россией

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Из-за увеличения количества российских баз на Севере, а также возросшей активности подлодок ВМФ РФ, Дания втрое увеличит расходы на военные программы в Арктике.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по итогам юбилейного саммита НАТО. По данным ArcticToday, политик уже ознакомила с программой Трампа в кулуарах встречи.
В итоге военные расходы Дании за три года увеличатся на 1,5 млрд датских крон ($220 млн) и составят 28,5 млрд датских крон.
Деньги предназначены именно для наращивания оборонительных возможностей Дании в Арктике. В частности, скандинавы увеличат патрули над Гренландией, где уже якобы высаживались российские спецназовцы.
В Копенгагене полагают, что из-за изменения климата арктический регион приобрел более важное значение, чем раньше. Как считает академик Королевского датского военного колледжа Джон Рахбек-Клемменсен, темпы освоения арктической зоны Россией не оставляют Дании выбора, как только согласиться с Вашингтоном и готовиться к защите Гренландии военными средствами. Ранее министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен предлагал разместить на острове истребители, пока этого не сделала Москва.
Интересно, что о своих притязаниях на Гренландию Россия никогда не заявляла, а вот Трамп делал датчанам любопытное предложение – продать остров, которое они, впрочем, не восприняли всерьез.
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