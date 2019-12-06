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Новый альянс со штаб-квартирой в России: в Германии предложили реформу НАТО

Новый альянс со штаб-квартирой в России: в Германии предложили реформу НАТО
Фото: www.globallookpress.com
В организацию приглашают войти США, ЕС, РФ и КНР

Ответственность за европейскую безопасность должны нести Вашингтон и Москва. С таким призывом выступило влиятельное немецкое издание Handelsblatt.

Нынешний североатлантический альянс не эффективен: участники грызутся из-за величины взносов и зоны ответственности, президент Франции Эммануэль Макрон говорит о "смерти мозга" НАТО, США разрывают договоренности с РФ по ядерному вооружению. Нужна новая организация по безопасности, утверждается в статье.

Позвать Россию в "альянс мира" должен президент США Дональд Трамп. Это позволит перезапустить диалог по разоружению и превратить РФ из противника в гаранта безопасности. Далее уже Москва пригласила бы Пекин к участию в соглашениях.

Фото: www.globallookpress.com

Устав новой организации изобретать не придется – можно взять документы НАТО и лишь добавить несколько статей. Штаб-квартиры будет две – прежняя в Брюсселе и новая в России. Сотрудничество автоматически привело бы к отмене антироссийских санкций, а "большая семерка" снова стала бы "восьмеркой", оптимистично полагают немцы.

Впрочем, для начала нужно заручиться согласием всех сторон. Пока, например, Дания усиленно готовится к войне с РФ в Арктике, а британские военные требуют от правительства разрешить им использовать кассетные бомбы в будущем противостоянии с РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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