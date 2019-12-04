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Турция разместит свой военный контингент у границ России

Турция согласилась участвовать в антироссийской провокации НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Анкара "прозрела" и увидела "агрессивные" планы Москвы по захвату Прибалтики и Польши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать оборонные планы НАТО в отношении Польши и стран Балтии, которым якобы угрожает Россия. Об этом в среду сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это огромное достижение не только для нашей страны, но и для всего региона, потому что оно обеспечивает безопасность наших граждан", – цитирует Reuters литовца.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара не станет поддерживать военный план НАТО по защите прибалтийских государств и Польши, если союзники по альянсу не признают террористическими те организации, которые несут угрозу национальной безопасности Турции, пишет ТАСС. В числе таковых турецкие власти считают, в том числе, Рабочую партию Курдистана (РПК).

Об этом турецком ультиматуме стало известно еще на прошлой неделе, что весьма возмутило ряд глав стран – членов блока. Буквально вчера президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заметил, что РПК в террористические организации определил не Париж, а Анкара. И турки в Сирии воюют с теми, кто сражался на стороне международной объединенной группы против террористов.

Если информация от Науседа верна, это означает одно из двух: или литовец что-то перепутал, или Эрдогана переубедили. Впрочем, есть еще и третий вариант – турецкий лидер изначально всем пудрил мозги.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Молодцы турки! Давить эту нечисть! Сейчас Эрдоган опять в продажных СМИ у террористов нефть покупать начнет или другую ложь придумают; еще бы пару "Алеша- не забудем, не простим!" организовали! Все свинорылые и забыли и простили!
Гость
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ДЛЯ ТУРЦИИ НАТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВАЖНЕЕ.ЧЕМ КАКАЯ-ТО ВОНЮЧАЯ МОСКОВИЯ...
Гость
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ТУРОК всегда себе на уме
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