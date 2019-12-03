Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Макрон призвал Эрдогана объяснить покупку российских С-400

"Чтобы простили": Макрон требует от Эрдогана разъяснений по С-400
Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Пятой Республики поставил турецкому коллеге ультиматум по членству в НАТО из-за ЗРК из России и атак на курдов

Отношения между Парижем и Анкарой продолжают раскаляться. Сегодня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может быть членом Североатлантического блока и одновременно закупать у Москвы зенитно-ракетные системы С-400. Француз потребовал разъяснений от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной в оборонную систему и в то же время покупать С-400 у России?", – цитирует ТАСС Макрона.

Он считает, что "технически это невозможно", а Эрдогану следует объясниться, "если он хочет, чтобы его простили".

Также лидер Пятой Республики ожидает от своего турецкого оппонента и разъяснений по поводу планов Анкары блокировать на саммите все натовские декларации, если альянс не признает Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Однако Макрон заметил, что данное определение РПК дали не во Франции.

"Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка)", – сказал француз.

В конце прошлой недели Эрдоган, комментируя высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО, предложил тому проверить собственную голову и напомнил партнерам, что Турция является для блока важной страной в борьбе против террористов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей