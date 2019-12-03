Лидер Пятой Республики поставил турецкому коллеге ультиматум по членству в НАТО из-за ЗРК из России и атак на курдов

Отношения между Парижем и Анкарой продолжают раскаляться. Сегодня в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может быть членом Североатлантического блока и одновременно закупать у Москвы зенитно-ракетные системы С-400. Француз потребовал разъяснений от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной в оборонную систему и в то же время покупать С-400 у России?", – цитирует ТАСС Макрона.

Он считает, что "технически это невозможно", а Эрдогану следует объясниться, "если он хочет, чтобы его простили".

Также лидер Пятой Республики ожидает от своего турецкого оппонента и разъяснений по поводу планов Анкары блокировать на саммите все натовские декларации, если альянс не признает Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Однако Макрон заметил, что данное определение РПК дали не во Франции.

"Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка)", – сказал француз.

В конце прошлой недели Эрдоган, комментируя высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО, предложил тому проверить собственную голову и напомнил партнерам, что Турция является для блока важной страной в борьбе против террористов.

