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США в бешенстве: Россия готовит очередные поставки С-400 в Турцию

США в бешенстве: Россия готовит очередные поставки С-400 в Турцию
Фото: www.globallookpress.com

Россия поставит в Турцию по опциону второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400. Информацию об этом подтвердил генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев. 

"Что касается нового опциона, то здесь речь идёт о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы", – заявил он в интервью РИА "Новости"

По его словам, согласно техническому заданию проект будет сопровождаться турецкой стороной, в частности, проведение локализации производства отдельных элементов ракетного комплекса. Михеев указал, что на данный момент стороны договариваются по финансовой составляющей сделки. 

Напомним, в США не на шутку разозлились из-за испытаний российских С-400, которые прошли в Турции накануне. Сенатор Крис ван Холлен обвинил Анкару в пересечении "красной черты" и заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проявляет неуважение к президенту США. 

Сергей САЗОНОВ

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