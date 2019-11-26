Россия поставит в Турцию по опциону второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400. Информацию об этом подтвердил генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.

"Что касается нового опциона, то здесь речь идёт о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы", – заявил он в интервью РИА "Новости".

По его словам, согласно техническому заданию проект будет сопровождаться турецкой стороной, в частности, проведение локализации производства отдельных элементов ракетного комплекса. Михеев указал, что на данный момент стороны договариваются по финансовой составляющей сделки.

Напомним, в США не на шутку разозлились из-за испытаний российских С-400, которые прошли в Турции накануне. Сенатор Крис ван Холлен обвинил Анкару в пересечении "красной черты" и заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проявляет неуважение к президенту США.