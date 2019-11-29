Лидер Турции послал главу Пятой Республики к врачу

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо проверить состояние собственного мозга. С таким призывом выступил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Так он прокомментировал недавнее заявление французского лидера о "смерти мозга" НАТО, сообщает телеканал NTV.

"Господин Макрон, я говорю это в Турции, и я скажу это в НАТО. Проверьте сперва собственные мозги, потому что такое могут сказать только те, у кого мозг умер", – обратился Эрдоган к главе Пятой Республики, выступая в университете Мармара в Стамбуле.

По его словам Турция является важной для альянса страной, а европейские союзники не только игнорируют ее потребности, но пренебрегают своими обязанностями как члены НАТО. Также он упрекнул Париж в неуплате средств в бюджет блока.

Он подчеркнул, что у Франции нет права принимать решения по поводу членства Турции в НАТО. Кроме этого, Эрдоган прошелся по теме французского военного присутствия в САР.

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Вы не имеете права и полномочий быть там. Режим (Башара Асада) не пригласил вас. Безопасность Турции означает безопасность Европы", – резюмировал Эрдоган.

Накануне с гневной риторикой в адрес Макрона выступил и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, оценивая слова президента Франции об операции Анкары в Сирии "Источник мира". По мнению министра, лидер Пятой Республики хотел в САР создать "террористическое государство", и поэтому он якобы "расстроен" из-за действий турков в Сирии. Более того, Чавушоглу обозвал Макрона "покровителем террористов", пишет ТАСС.

