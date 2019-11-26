Турки требуют от альянса признания террористами курдских ополченцев в Сирии

Турция отказывается поддерживать военный план обороны НАТО для стран Балтии и Польши в случае российской угрозы, пока Североатлантический блок не предоставит Анкаре политическую поддержку в борьбе против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом сегодня сообщает Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.

По их информации, Анкара обязала своего посланника в НАТО не подписывать военный план и занять жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы блок признал РПК террористами в официальной формулировке.

Этот спор в преддверии 70-летнего юбилейного саммита организации, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, является признаком разногласий между Анкарой и Вашингтоном по поводу наступления Турции на севере САР против ополчения РПК, которое она рассматривает как террористов, связанных с курдскими боевиками на турецкой земле, пишет агентство. А без Без одобрения турецкой стороны НАТО будет сложнее быстро наращивать оборону в Прибалтике и Польше.

"Они держат в заложниках Восточную Европу, блокируя принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", – цитирует Reuters слова неназванного собеседника.

Другой источник назвал поведение Турции "разрушительными" на фоне того, как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, заявившим о "смерти мозга" организации.

Комментируя данную проблему, представитель НАТО Оана Лунгеску сказала, что у блока "есть планы защиты всех союзников".

План по защите стран Балтии и Польши, составленный по их просьбе после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, но поднимает вопросы безопасности границ стран-участников альянса, указывает агентство.

Члены НАТО надеются достичь компромисса с Анкарой по этому вопросу, поскольку Турции также нужно, чтобы лидеры одобрили отдельный, обновленный военный план, детализирующий, как блок намерен защищать Республику в случае нападения, сказали два дипломатических источника.