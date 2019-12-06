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Накроют пол-Европы: Польшу потрясли "Искандеры"

Накроют пол-Европы: Польшу потрясли "Искандеры"
Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента России (CC BY-SA 4.0)
Ракеты взломают даже продвинутую систему ПВО

Российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал" может поразить любую цель на территории Польши и большей части Западной Европы, где расположены американские военные базы. Пуски с самолетов, в частности, МиГ-31БМ, значительно увеличивают боевой радиус этих ракет, которые еще называют воздушной версией "Искандеров".

Как пишет польское издание Defence24.pl, использование "Кинжала" в сочетании с более медленными крылатыми ракетами может взломать любую, даже развитую противовоздушную оборону. Очевидно, имеются в виду "Калибры" и ракеты Х-101, которые можно запускать, например, с Ту-160М.

Таким образом, Россия создала оружие для масштабной наступательной операции, и теперь, по мнению авторов, НАТО необходимо создать аналогичные системы.

Defence24.pl считает, что Россия вводит в заблуждение словом "гиперзвуковой", так как "Кинжал" – это баллиcтическая ракета, в в том, что она летит со скоростью более 5 Махов, нет ничего удивительного. Другое дело, что она может маневрировать, и это серьезно затрудняет ее перехват.

При этом "Кинжал" – очень точная ракета, коэффициент кругового вероятного отклонения всего 20 метров. Учитывая мощность боезаряда, это совсем немного.

Александр ИЛЬИН

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