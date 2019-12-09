Альянс стремится к улучшению отношений с Москвой

НАТО не считает Россию своим противником. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не составляем списки противников",

– ответил Столтенберг в интервью CNN на вопрос об отношениях с Россией. По его словам, НАТО не делит мир на противников и друзей, а также постоянно стремится к улучшению отношений.

"Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", – отметил генсек НАТО, добавив, что Москва "действует более самоуверенно" и она "применила военную силу против соседнего государства – Украины", передает "Царьград".

Между тем, и сам Йенс Столтенберг, и другие представители НАТО неоднократно заявляли об "угрозах со стороны России". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ситуация в сфере безопасности ухудшается и Москва хочет наладить активное сотрудничество с НАТО.