Ситуация деградирует с каждым годом все больше

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в сфере безопасности ухудшается. НАТО, по его словам, не пытается убрать существующие угрозы.

Как рассказал Шойгу, партнеры России выходят из все большего количества соглашений, из-за чего пространство безопасности становится уже.

"Те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше – к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует",

– заявил Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как добавил министр обороны РФ, Москва хочет наладить активное сотрудничество с НАТО, как это было пять лет назад. Тогда, как напомнил Шойгу, в Брюсселе у России был свой представитель.

Шойгу также отметил, что Москва призывала международную коалицию к сотрудничеству в Сирии. Однако единственное, чего удалось достичь, - это контроль над полетами, чтобы не допустить опасных инцидентов между российскими самолетами и воздушными судами коалиции.