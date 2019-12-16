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США отрабатывают наступление на Россию

США отрабатывают наступление на Россию
Фото: flickr.com/The U.S. Army
Военные открыли огонь в 10 километрах от границы с Белоруссией

Американцы постреляли из "Абрамсов" рядом с белорусской границей и заодно сняли рождественское видео. Учения прошли в Литве, в городе Пабраде, всего в 10 километрах от соседней республики, которая входит в ОДКБ, как и Россия. Для тяжелых машин преодолеть границу – достаточно легкая задача.


Ролик опубликован на странице Вооруженных сил Литвы в Twitter. В нем показано, как "Абрамсы" занимают позиции на полигоне, а затем экипажи открывают огонь. В честь наступающего Рождества танкисты 9-го кавалерийского полка украсили казармы мишурой, а один из "Абрамсов" превратили в "новогоднюю елку". Три флага – США, Литвы и НАТО демонстрируют единение американских и литовских военных в рамках альянса.

Танки и другая боевая техника США находится в Литве с октября на ротационной основе. Полк приехал на полгода и, в частности, примет участие в совместных учениях Defender Europe.

США в настоящее время активно модернизируют "Абрамсы" для того, чтобы на равных противостоять российской "Армате". 

Александр ИЛЬИН

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