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Американцы постреляли из "Абрамсов" рядом с белорусской границей и заодно сняли рождественское видео. Учения прошли в Литве, в городе Пабраде, всего в 10 километрах от соседней республики, которая входит в ОДКБ, как и Россия. Для тяжелых машин преодолеть границу – достаточно легкая задача.
A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania 🇱🇹🇺🇸 #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN— Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) 14 декабря 2019 г.
Ролик опубликован на странице Вооруженных сил Литвы в Twitter. В нем показано, как "Абрамсы" занимают позиции на полигоне, а затем экипажи открывают огонь. В честь наступающего Рождества танкисты 9-го кавалерийского полка украсили казармы мишурой, а один из "Абрамсов" превратили в "новогоднюю елку". Три флага – США, Литвы и НАТО демонстрируют единение американских и литовских военных в рамках альянса.
Танки и другая боевая техника США находится в Литве с октября на ротационной основе. Полк приехал на полгода и, в частности, примет участие в совместных учениях Defender Europe.
США в настоящее время активно модернизируют "Абрамсы" для того, чтобы на равных противостоять российской "Армате".
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