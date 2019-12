Американцы постреляли из "Абрамсов" рядом с белорусской границей и заодно сняли рождественское видео. Учения прошли в Литве, в городе Пабраде, всего в 10 километрах от соседней республики, которая входит в ОДКБ, как и Россия. Для тяжелых машин преодолеть границу – достаточно легкая задача.

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania 🇱🇹🇺🇸 #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN