Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В НАТО напуганы "небывалой активностью" российских подлодок

В НАТО напуганы "небывалой активностью" российских подлодок
Фото: mil.ru
Субмарины ушли через Фареро-Исландский рубеж

В НАТО заявили о "небывалой активности" российских подлодок в Мировом океане. Об этом пишет немецкая медиагруппа Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), ссылаясь на данные НАТО.

Как утверждают в альянсе, еще в середине октября этого года целый "рой" российских подлодок проник в Северную Атлантику через Фареро-Исландский рубеж, а затем ушел на большую глубину. Такое происходило только в напряженные годы холодной войны.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, Россия хочет подорвать единение альянса в Атлантике. Особенно страдает ее северная часть и Норвежское море.

Западные военные признают, что за последние годы России удалось создать действительно малошумные подлодки, в частности, речь идет о "Борее" и "Ясене". Кроме того, НАТО сильно беспокоят гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые Россия планирует принять на вооружение в 2020 году. Военачальники опасаются, что если субмарины с такими ракетами всплывут у берегов Европы или США, придется перестраивать все тактические и стратегические схемы.

В НАТО всерьез опасаются, что Россия ударит по основному "перевалочному пункту" США – Бременхафену, куда прибывают корабли с американской техникой. Тогда Европа может быть отрезана. Кроме того, российский флот может просто закрыть Балтийское море.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей