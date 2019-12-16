Субмарины ушли через Фареро-Исландский рубеж

В НАТО заявили о "небывалой активности" российских подлодок в Мировом океане. Об этом пишет немецкая медиагруппа Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), ссылаясь на данные НАТО.

Как утверждают в альянсе, еще в середине октября этого года целый "рой" российских подлодок проник в Северную Атлантику через Фареро-Исландский рубеж, а затем ушел на большую глубину. Такое происходило только в напряженные годы холодной войны.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, Россия хочет подорвать единение альянса в Атлантике. Особенно страдает ее северная часть и Норвежское море.

Западные военные признают, что за последние годы России удалось создать действительно малошумные подлодки, в частности, речь идет о "Борее" и "Ясене". Кроме того, НАТО сильно беспокоят гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые Россия планирует принять на вооружение в 2020 году. Военачальники опасаются, что если субмарины с такими ракетами всплывут у берегов Европы или США, придется перестраивать все тактические и стратегические схемы.

В НАТО всерьез опасаются, что Россия ударит по основному "перевалочному пункту" США – Бременхафену, куда прибывают корабли с американской техникой. Тогда Европа может быть отрезана. Кроме того, российский флот может просто закрыть Балтийское море.