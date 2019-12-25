США возглавят мощную наступательную операцию

Предстоящие учения НАТО "Защитник Европы-2020" не что иное как подготовка наступления на Россию. В ходе маневров пройдет крупнейшая за четверть века переброска американских войск в Европу. Такой точки зрения придерживаются журналисты немецкой газеты Junge Welt.

Личный состав и бронетехнику США традиционно доставят через Атлантику в Бременхафен, а затем в Польшу и Прибалтику, ближе к российской границе. Всего в учениях примут участие 37 тысяч военнослужащих из 19 стран. Для сравнения: в учениях "Запад-2017" участвовали, по официальным данным, 13 тысяч человек. Хотя на Западе считают эту цифру заниженной.

В будущем году войска США протестируют сценарий наступления на случай российско-американского конфликта, – цитирует немецкое издание "ФедералПресс".

Как пишет Junge Welt 20 тыс. американских военнослужащих разместят в голландском Эйгельшовене, бельгийском Зутендаале, немецких Дюльмене и Мизау. По данным источников издания, на этих базах хранятся танки гаубицы и БТР. Затем объединенная группировка в количестве 13 тыс. двинется на Восток. В частности, в Польше американцы форсируют реку вместе с польскими подразделениями.

От Бундесвера в маневрах участвует всего 1750 военнослужащих – немцы выступают принимающей стороной. Все главные роли, разумеется, у американцев.

По версии JW, для Бундесвера это лишь часть вклада в развертывание сил против России. Так, в Литве немцы продолжают возглавлять многонациональный батальон НАТО. Кроме того, флот Германии будет играть важную роль в подготовке к боевым действиям на Балтике.

Стоит отметить, что США ранее неоднократно высказывались, и не без оснований, о плохом состоянии ВВС Германии, а также танковых частей. На Балтике немцы тоже не конкуренты российскому флоту.

Пентагон пытается выровнять ситуацию и заставить власти Германии больше платить за НАТО, но пока Меркель этого не хочет, чтобы не портить отношения с Россией.

Junge Welt – газета немецких коммунистов и позиционирует себя как левая и марксистская.