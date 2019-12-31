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Белоруссия проведет учения с НАТО у границ России

Белоруссия проведет учения с НАТО у границ России
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Минск продолжает "заигрывать" с Западом

Минск ведет переговоры с НАТО о проведении совместных учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

Таким образом, в военном ведомстве подтвердили заявление начальника Генштаба республики Олега Белоконева, которое было сделано в декабре. Тогда он подчеркнул, что Минск пойдет на это, "если НАТО будет понимать, что стратегический союзник Белоруссии – это Россия". Интересно, что через некоторое время Белоконева отправили в запас.

На этот раз в в Минске подчеркнули, что речь идет не о подготовке к учениям, а о переговорном процессе.

Сообщается, что республика Беларусь заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО.

Как известно, для России это чувствительный вопрос, так как Белоруссия входит в ОДКБ, а Минск в последнее время балансирует между Западом и Россией, достаточно послушать недавние заявления белорусского лидера. С другой стороны, и в Москве неоднократно заявляли о заинтересованности в диалоге с НАТО. Вопрос только, каким может быть такое сотрудничество.

Александр ИЛЬИН

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