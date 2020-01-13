Запад еще не изобрел таких зенитно-ракетных комплексов

НАТО нечего противопоставить "Искандерам", так как ни одна система ПВО альянса не может эффективно работать против российского ОТРК. Об этом в интервью "Звезде" заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на Западе готовят ответ на размещение "Искандеров" с ракетами 9М729.

Дрозденко особенно подчеркнул мобильность комплекса, а также сложность уничтожения ракет, которые летят по квазибаллистической траектории.

Не менее сложно иметь дело с крылатыми ракетами, вроде 9М729 и 9М728. А если одновременно запустить баллистические и крылатые ракеты, шансов отбить атаку у НАТО будет совсем немного.

Стоит отметить, что НАТО постоянно отслеживает передвижение ОТРК "Искандер" в Калининградской области, комплексы постоянно фотографируют спутники и "держат под контролем" беспилотники Global Hawk. Однако в случае атаки ОТРК, НАТО банально не успеет отреагировать. Истребители поднимутся в небо уже после первых ударов ракетных комплексов.