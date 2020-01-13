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НАТО огрызается на российские "Искандеры"

НАТО огрызается на российские "Искандеры"
Фото: Mil.ru
В альянсе пообещали ответить на "запрещенные" ракеты 9М729 уже в этом году

В НАТО пригрозили в 2020 г. отреагировать на российские "Искандеры" с ракетой 9М729, которой на Западе приписывают среднюю дальность. Как заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, уже согласован план действия.

"Что касается российской SSC-8 (9М729 по классификации НАТО – прим. ред.), то мы будем работать над системами ПВО и ПРО, а также над продлением времени предупреждения",

цитирует его немецкий телеканал "N-tv". По словам главы альянса, 9М729 соответствует российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действие летом прошлого года. Эта ракета якобы и стала причиной выхода США из договора, что спровоцировало новую гонку вооружений. Как известно, Пентагон уже объявил о разработке собственных ракет средней дальности.

Вместе с тем, подчеркнул Столтенберг, альянс не будет размещать ракеты средней дальности в Европе, как это было во времена холодной войны. Вероятно, на первом этапе НАТО усилит противоракетную оборону и поставит более совершенные радары, однако без размещения наступательных вооружений организации будет трудно тягаться с российскими "Искандерами".

Александр ИЛЬИН

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