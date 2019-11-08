Гонка вооружений вернет Москву и Вашингтон на 30 лет назад

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности, и это зеркальный ответ на действия США.

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на IV Московской конференции нераспространения. Россия и США вернулись к тому, с чего начинали после окончания Второй мировой войны – гонке вооружений, которая остановилась только после прекращения существования Советского Союза.

Ранее в США сообщили, что разрабатывают ракеты средней дальности в ответ на российские 9М729, при этом в Пентагоне уверяют, что не собираются вести их в Европу, как это было во времена холодной войны. Похожей риторики придерживаются и в Москве.

"Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", – цитирует РИА "Новости" Сергей Лаврова.

Однако нужно отметить, что ракеты средней дальности Пентагону нужны только в Европе для противовеса российским ОТРК "Искандер", и делать их только для того, чтобы они были и просто состояли на вооружении в Америке бессмысленно. Возможно, США считают, что таким образом они смогут сдерживать Россию.