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Началось: Лавров заявил о новой ракете

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Гонка вооружений вернет Москву и Вашингтон на 30 лет назад

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности, и это зеркальный ответ на действия США.

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на IV Московской конференции нераспространения. Россия и США вернулись к тому, с чего начинали после окончания Второй мировой войны – гонке вооружений, которая остановилась только после прекращения существования Советского Союза.

Ранее в США сообщили, что разрабатывают ракеты средней дальности в ответ на российские 9М729, при этом в Пентагоне уверяют, что не собираются вести их в Европу, как это было во времена холодной войны. Похожей риторики придерживаются и в Москве.

"Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", – цитирует РИА "Новости" Сергей Лаврова.

Однако нужно отметить, что ракеты средней дальности Пентагону нужны только в Европе для противовеса российским ОТРК "Искандер", и делать их только для того, чтобы они были и просто состояли на вооружении в Америке бессмысленно. Возможно, США считают, что таким образом они смогут сдерживать Россию.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Авдотий Кукулякин
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Западные господа и их холопы из Кремля готовятся ,к сокращению населения,на обоих континентах.Новый мир будет построен,на костях американских и российских обывателях,европейцы тоже не останутся в стороне,от этой благой цели.
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