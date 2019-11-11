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В Ла-Манше запахло войной: корабли НАТО двинулись на Россию

Фото: flickr.com/usnavy
Фото: flickr.com/usnavy
А альянсе уже не скрывают, с кем готовятся воевать

Ла-Манш вновь, как и во времена холодной войны, стал стратегическим регионом для НАТО. Накануне главы ВМС Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландов подписали соответствующий пакт. Фактически он реанимирует так называемый "Комитет холодной войны", который занимался защитой морской линии, соединяющей Северной море с Атлантикой.

Его главной функцией была защита от вторжения советского флота и теперь страны НАТО продемонстрировали, что "те времена" вернулись.

Как говорится в документе, выдержки из которого приводит Defense News, теперь государства альянса должны согласовывать свои планы закупок, в том числе, кораблей, а также постоянно обмениваться опытом, чтобы в случае начала конфликта действовать как единое целое.

Фото: commons.wikimedia.orgЛа-Манш называется в пакте дверью в Центральную Европу и воротами в Балтийское море, а также нитью, связывающей Великобританию и страны Европы.

Особое внимание страны НАТО уделяют Балтийскому морю, так как именно в нем может возникнуть гипотетический конфликт с Россией. В Калининградской области базируются корабли и подлодки ВМФ РФ, которые представляют большую угрозу для ВМС стран альянса. А сам бывший Кенигсберг представляет себя некий авангард России на европейском фронте. Ранее генерал ВВС США Джефф Харриган заявил в интервью Breaking Defense, что его летчики тренируются бомбить Калининград.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Опять пошла пропаганда "Кругом враги!". Успокойтесь уже! Вы так же нужны НАТО, как бомжиха "тётя Клава", которая страшно бы переживала, что ее может изнасиловать Джордж Клуни!
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