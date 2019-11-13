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Послать десантников: немцы заинтересовались войной в Донбассе

Послать десантников: немцы заинтересовались войной в Донбассе
Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Бундесвер хотел установить контроль на границе с РФ

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен хотела отправить немецких десантников на юго-восток Украины в 2014 году. Таким образом нынешний председатель Еврокомиссии хотела взять контроль границу с Россией. Об этом говорится в биографии политика, опубликованной издательством Piper Verlag GmbH. Выдержки из нее опубликовало РИА "Новости".

Оказалось, что после начала конфликта госпожа фон дер Ляйен обратилась в бундестаг с заявлением, что военные готовят две зарубежные миссии. На юго-восток Украины предполагалось отправить два разведывательных беспилотника Luna, а также 50 вооруженных парашютистов-десантников для их охраны. По мнению политика, немецкие солдаты должны были поспособствовать стабилизации ситуации. Другая миссия заключалась в усилении подготовки иракских вооруженных сил.

Интересно, что аристократка фон дер Ляйен до своего назначения на пост министра обороны Германии никогда не была связана с военной тематикой, а диссертацию защищала на звание доктора медицины. Перед тем как возглавить военное ведомство, она была министром труда и общественных дел Германии.

Фото: commons.wikimedia.org/Swadim (CC BY-SA 4.0)Штайнмайер, который тогда был министром иностранных дел был буквально взбешен. На заседании рабочей группы по международной и оборонной политике фракции СДПГ в бундестаге он ругал фон дер Ляйен на чем свет стоит. Политик был глубоко убежден, что о вооруженном участии Германии на юго-востоке Украины не может быть и речи. В результате идею главы бундесвера о подготовке иракских военных назвали "противоречащей международному праву", а десантников на Украину так и не отправили.

Несомненно, присутствие военных НАТО в Донбассе только усугубило бы и так тяжелую ситуацию и могло привести к реальному конфликту России с альянсом. Расхлебывать пришлось бы всем, а не одной Урсуле фон дер Ляйен. 

Александр ИЛЬИН

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