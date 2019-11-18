В Брюсселе разработают ответные меры

В Евросоюзе решили защитить гражданские самолеты от российских средств РЭБ. Европейцы считают, что попытки военных РФ заглушить GPS-сигнал, как это было в Скандинавии на фоне учений НАТО, представляют угрозу безопасности полетов пассажирских лайнеров.

Об этом пишет RT со ссылкой на документ с поправками к проекту общего бюджета ЕС на 2020 финансовый год.

В нем говорится, что проект рассчитан на два года, а на его реализацию выделят 1,5 млн евро. Работа будет проводится под эгидой Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

Авторы проект уверяют, что Россия инвестирует в РЭБ с целью полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM– и GPS-сигналы.

По словам заслуженного летчика России генерал-майора Владимира Попова, российские РЭБ-системы используются исключительно в военных целях и не представляют опасности для европейской гражданской авиации.

Однако в самой Европе думают по-другому. В феврале Норвегия пожаловалась на Россию, которая якобы срывала полеты авиалайнеров из-за глушения сигнала GPS. Об этом, в частности, заявил глава военной разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хаг Лунде.



Обвиняли Россию в "злоупотреблении РЭБ" и год назад, во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018. Тогда западные СМИ уверяли, что российские военные глушили сигнал GPS в Финляндии и Норвегии, чтобы сбить с толку системы навигации самолетов и системы наведения ракет. Хельсинки даже выпустил предупреждение для авиатранспорта о возможных сбоях GPS-связи в Лапландии.

Стоит отметить, любой комплекс РЭБ обладает определенным радиусом действия. Например, у "Красухи-4" это 150-300 км. Использование этих систем рядом с границами стран НАТО, проводящих военные учения, теоретически может затронуть гражданских, которые находятся в близлежащих районах и попадают в радиус действия. Но говорить о всей Европе точно не стоит.