Су-57 не поможет: поставка Польше F-35 станет кошмаром России

Калининград не спасет даже С-400

Поставки Польше 32 истребителей F-35 может стать огромной проблемой для России, и даже Су-57 не помогут Москве противостоять новейшим американским машинам.

Самолеты производства Lockheed Martin специально создавались для прорыва средств ПВО и уничтожения наземных объектов с большого расстояния.

Под ударом может оказаться Балтийский флот, однако в первую очередь поляки постараются уничтожить ОТРК "Искандер", которые могут накрыть всю Польшу. Координаты, разумеется, будут получены с американских беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые не прекращают кружить около российских границ.

В отличие от МиГ-29 и F-16, которые составляют основу истребительного парка ВВС Польши, F-35 представляют реальную угрозу для российских средств ПВО, и в том числе, С-400. Это очень важный аспект, так как "Триумфы" перекрывают более половины воздушного пространства Польши.

Кроме того, эти самолеты в скором будущем будут вооружаться новыми высокоточными ядерными бомбами В-61-12, у которых будет регулироваться мощность заряда.

После Второй мировой войны, когда Польша оказалась в составе стран Варшавского договора, местные летчики начали летать на советских истребителях и во многом переняли их тактику. Во многом она основывалась на тесном взаимодействии с наземными диспетчерами, которые фактически руководили их полетами.

Во многом это объяснялось тем, что на советских машинах стояли не самые мощные радары, поэтому акцент делался на наземные. Для оборонительной доктрины Советского Союза этого было вполне достаточно.

Но в ВВС стран НАТО и ВКС РФ тактика теперь другая, и новые F-35 смогут вывести боевую авиацию Польши на совершенно иной уровень. Если контракт будет заключен, истребители поступят на вооружение уже в 2024 году.