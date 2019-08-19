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США запустили запрещенную по договору о РСМД ракету

США официально признали ложь по ДРСМД
Фото: www.globallookpress.com
Американцы сварганили оружие за пару недель

Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещенной прекратившим действие со 2 августа Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета", - говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Отмечается, что испытание ракеты состоялось 18 августа. К новости Пентагон приложил видео пуска.

Если вспомнить все заявления Вашингтона о том, что Штаты выходят из ДРСМД из-за страшной российской ракеты, а сами американцы ни разу не занимаются созданием опасного оружия, можно сделать два вывода: или они сконструировали изделие за пару недель, или откровенно лгали.


В соцсетях уже отметили эту странность претензий американских властей в адрес РФ.

"Потрясающе. То есть, все эти "Россия нарушает договор, Россия хочет войны, что за ракету вы тут показываете, а мы только за мир" – оказалось (теперь официально) наглой ложью? США совсем берега попутали!", – написал автор Телеграм-канала "Выпускайте кракена".

Нынешние испытания лишь подтверждают, что Вашингтон нарушал ДРСМД и раньше, там "заранее готовились выйти из него в одностороннем порядке", прокомментировал РИА "Новости" новости Пентагона зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Буквально накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из договора. Он добавил, что если американская сторона разместит свои ракеты в Азии и Европе, Москва ответит адекватно.

Елена УСОВА
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