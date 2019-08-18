Москва накажет Вашингтон за размещение ракет в Европе и Азии

Россия ответит на агрессию Америки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что если США разместят свои ракеты в Азии или в Европе, то Москва будет вынуждена принять ответные меры.

"Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там",

– сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Шойгу подчеркнул, что Россия готова продолжить диалог с Америкой по ракетам средней и меньшей дальности. Министр отметил, что Вашингтон задолго до выхода из ДРСМД заложил в бюджет средства на разработку новых ракет.

Напомним, 2 августа Белый дом денонсировал Договор, сдерживающим производство ракет средней и меньшей дальности. Месяцем ранее после шантажа Соединенных Штатов ДРСМД расторгла Россия.